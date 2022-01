500 gratis zelftesten voor meest  kwetsbare Hasselaren

Tot nu toe waren er in Hasselt al goedkope testen voor 1 euro beschikbaar. "Maar ook dat blijft voor mensen die het financiaal moeilijk hebben onbetaalbaar", zegt schepen voor armoedebestrijding, Derya Erdogan (Groen). "Zeker omdat het advies van de gezondheidsraad is om er op regelmatige basis gebruik van te maken. In samenspraak met de maatschappelijk assistenten wordt daarom bekeken wie in aanmerking komt voor gratis testen. Moest blijken dat 500 gratis testen niet voldoende is, zullen we extra testen aankopen”, zegt Erdogan.