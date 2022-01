60 procent van 5 tot 11-jarigen laat zich vaccineren, "vaccin voor kinderen is veilig"

Kinderarts Isabelle Meyts vindt de voorlopige resultaten van de vaccinatiecampagne voor kinderen tussen vijf en elf jaar bemoedigend.

"Ik zou zeggen dat het glas halfvol is. Het is altijd goed om naar de positieve resultaten te kijken in plaats van de negatieve punten in de schijnwerper te plaatsen", zegt Meyts in "De wereld vandaag" op Radio 1.

De meest gestelde vraag die Meyts krijgt van ouders is de vraag naar de veiligheid van het vaccin voor kinderen tussen 5 en 11 jaar. "Daar kunnen we heel stellig op antwoorden dat die vaccins veilig zijn. We kunnen ons daarbij beroepen op hele grote datasets uit de VS. De volgende vraag is wat de potentiële nevenwerkingen van de vaccinatie zijn. Daar is het heel belangrijk om te zeggen dat de nevenwerkingen heel mild zijn voor nagenoeg alle kinderen."

Meyts benadrukt dat het optreden van de veelbesproken hartspierontsteking na de vaccinatie uitermate zeldzaam is en eigenlijk niet opduikt in de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar.