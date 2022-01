Vriendin van Dave De Kock blijft maand langer in de cel

De vrouw werd begin deze week opgepakt en aangehouden op verdenking van ontvoering en moord. Eerder werd haar vriend Dave De Kock gearresteerd in Nederland, zijn overlevering naar ons land is gevraagd.

De aanhouding van de vrouw is nu dus met een maand verlengd. "We hadden principieel om haar invrijheidstelling verzocht want ze houdt tot op heden haar onschuld staande", verklaart de advocaat van de verdachte.

"Dat wil niet zeggen dat ze geen verpletterend besef heeft dat ze mogelijks de laatste was die Dean gezien heeft. Ze is geschokt door wat er gebeurd is. Ze gaat dat op een goede manier proberen uit te klaren. Ze gaat meewerken met het onderzoek."