Kan Amerikaans schaliegas ons redden uit de Oekraïnecrisis?

LNG?

LNG staat voor "liquified natural gas", letterlijk: "vloeibaar gemaakt aardgas". Het aardgas wordt vloeibaar door het af te koelen tot -162 °C. In vloeibare vorm is het gas namelijk veel compacter. Tien liter LNG komt nl. overeen met ca. 5,5 m³ gas. Ideaal om het in grote tankschepen over de oceanen te transporteren. Bovendien is het transport zo veel flexibeler dan over vaste pijpleidingen: de LNG-tankers kunnen letterlijk alle windrichtingen uit.

Schaliegas?

Schaliegas is aardgas dat uit schaliegesteente of andere harde rotslagen wordt gewonnen. Dat gebeurt via de zeer omstreden techniek van het zogenaamde hydraulic fracking, die grote schade kan toebrengen aan het milieu (zie aparte tekst).