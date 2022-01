1,2 miljoen overlijdens door bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica

Antibiotica redden talloze mensenlevens. Maar omdat we ze zoveel voorschrijven, kosten ze indirect ook mensenlevens. Bacteriën kunnen dan bestand worden tegen antibiotica, waardoor het middel niet meer helpt. Volgens een studie in medisch tijdschrift The Lancet kostte antibioticaresistentie in 2019 wereldwijd 1,2 miljoen mensenlevens. Dat is vergelijkbaar met het dodentol van malaria en HIV, of zelfs meer. Al is het natuurlijk een schatting.