Antwerpse politieagenten op de fiets achtervolgen een skater die door rode lichten rijdt

Het fietsteam Orida van de Antwerpse politie, heeft maandag een skater van 19 gevat die twee keer een rood licht negeerde en te snel reed. De inspecteurs reden op hun fiets rond in burgerkledij. In de Nationalestraat werden ze voorbijgestoken door een man op een elektrisch skateboard. Ze zetten een tandje bij en konden de skater onderscheppen aan de Meirbrug. De man kreeg een proces-verbaal en zijn skateboard is in beslag genomen.