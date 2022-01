Abdij van Averbode is populairste wandelknooppunt van Vlaanderen 

Wandelknooppunt.be biedt het meer dan 12.000 kilometer lange wandelnetwerk in Vlaanderen aan. Deze wandelnetwerken, bewegwijzerd met knooppunten, zijn uitgewerkt door de Provinciale Toeristische Organisaties. Op basis van het aantal gedownloade routes op dit wandelnetwerk in 2021 is de omgeving rond de Abdij van Averbode de populairste bestemming. Dat is trouwens al jaren zo. Ook als provincie doet Vlaams-Brabant het verre van slecht. Op basis van het aantal gedownloade routes per kilometer wandelnetwerk eindigde Vlaams-Brabant in 2021 tweede, na West-Vlaanderen.