Basisschool in Mariakerke organiseert een fluoactie voor meer veiligheid: "140 kleuters komen op straat"

140 kleuters van de basisschool De Wijze Eik in Mariakerke kwamen deze middag gefluoriseerd op straat onder politiebegeleiding. Ze protesteerden tegen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ochtend en avond. In de campus van GO!-scholengroep zit niet alleen de basisschool De Wijze Eik, maar ook een kindercrèche en een atheneum. "Dat zijn een pak kinderen die op hetzelfde uur toekomen. Al die ouders willen hun kind zo dicht mogelijk bij de schoolpoort afzetten", zegt directeur van de scholengroep Miguel Plets.

De Wijze Eik is al de hele week bezig met een project in verband met veilig verkeer op school. Er werd vooral aandacht gevraagd voor veilig parkeren en het respecteren van de zone 30. Ze probeerden de ouders ook bewust te maken op een ludieke manier: er werden filmpjes gemaakt van hoe het wel en niet moet. De verschillende parkeerstijlen werden voorgesteld aan de hand van dieren, met de slogan "Samen worden we allemaal verkeerspauwen".