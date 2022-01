Basisschool K'do in Antwerpen kan nog even op oude locatie blijven: "normaal zaten we al in het ingestorte gebouw op Nieuw Zuid"

De GO! muzische basisschool K'do is tot nu toe gevestigd in de Schildersstraat. Omdat het pand is verkocht, zou de school normaal gezien in september van vorig jaar al verhuizen naar een nieuw schoolgebouw op Nieuw Zuid. Maar dat stortte in op 18 juni 2021, een paar weken voor de verhuis en sindsdien is de school op zoek naar een alternatieve locatie.