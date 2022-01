Izegemnaar laat werknemers tijdens de pauze bewegen: "Door langdurig te zitten, gaat je lichaam in lockdown"

Jan Van Looveren probeerde het voor het programma Factcheckers: een week lang elke dag 14 uur stilzitten, niet bewegen. Het resultaat was dat je in die ene week al zag dat zijn gezondheid fel achteruit ging. "Heel veel systemen gaan in een soort van lockdown als je langdurig zit. Verschillende zenuwsystemen, het spijsverteringsstelsel en spiersystemen komen in een modus waarin ze niet meer optimaal werken." zegt Kevin Vansteenkiste uit Izegem. Hij roept daarom de "Beweegpauze" in het leven. Bedrijven kunnen hun werknemers tijdens de middagpauze oefeningen laten volgen.