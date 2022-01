Brusselse Romi getuigt over hoe ze lastiggevallen werd op trein: "Heb me uur lang onveilig gevoeld"

"Woensdagavond nam ik in Diest een van de laatste treinen naar Brussel", begint Romi haar verhaal. "Toen ik opstapte was er al meteen een grimmige sfeer op de trein: er waren mensen aan het roken, er lag overal tabak op de tafeltjes en in een andere wagon was er iemand aan het bloeden. Ik voelde me meteen al onveilig. Daarom zocht ik naar een wagon waar iemand zat waarmee ik me kon associëren, een student die helaas de volgende halte al afstapte."