Burgemeester Zwijndrecht over PFOS-dossier: "Wel ingelicht over vervuiling, maar niet dat er risico voor de mens was"

De zitting van de onderzoekscommissie speelde zich vandaag een stukje in extra time af. Burgemeester Van de Vyvere was vorige week al langsgekomen, maar ondertussen dook een bezwarende mail op - vorige week, net voor Bart De Wever kwam getuigen in de onderzoekscommissie.

Dat was een interne mail binnen BAM, bouwheer van de Oosterweelverbinding, nu Lantis. In het bericht wordt gesteld dat Zwijndrecht wel degelijk op de hoogte is gesteld van de PFOS-vervuiling op haar grondgebied, en de metingen die Lantis deed.



Waarom dat belangrijk is? Eigenlijk maar om een reden: die mail strookt niet met het verhaal van de gemeente Zwijndrecht tot nog toe, namelijk dat ze niét op de hoogte is gebracht.

Dat verhaal werd vandaag wel enigszins bijgestuurd. Van de Vyver blijft erbij dat hij zich niet kan herinneren dat BAM/LAntis hem op de hoogte bracht. Maar hij meldt nu wel dat zijn milieuschepen Steven Vervaet (Groen) zich een gesprek met Jan Van Rensbergen herinnert, na een vergadering in 2017 over een ander onderwerp.



Tijdens dat informele gesprek zou Van Rensbergen Van de Vyver en Vervaet - toen nog geen schepen trouwens, maar wel betrokken - over de PFOS-vervuiling hebben aangesproken.



Van de Vyver: "Langs neus en lippen weg zei hij iets over een vervuiling. We gaan communiceren, zei hij, maar jullie moeten daar niets voor doen. Maar ik weet dat niet meer. Logisch ook, als dat zo gezegd is. Als hij over een gezondheidsrisico had gesproken, zou ik me dat wél herinneren."

Van Rensbergen zei zich het woordelijke gesprek niet meer te herinneren. MAar zegt wel de burgemeester - en niet Vervaet - te hebben ingelicht over metingen in de werfzone. "Ik heb er ook bij verteld dat OVAM meldde dat er geen direct humaan risico was."

Wat dus het belang is van de discussie? Die draait in wezen rond de vraag of het gemeentebestuur van Zwijndrecht gelogen heeft. Want Zwijndrecht heeft altijd gezegd dat ze inderdaad op de hoogte was van een PFOS-vervuiling op haar grondgebied maar dat ze nooit wist dat er een risico was voor de mens.



Dat blijft ook nu zo. En in die zin wijkt het Zwijndrechtse verhaal - los van de vraag of er onderweg gelogen is - niet af van dat van de Vlaamse regering of het Antwerpse bestuur: we wisten allemaal dat er een vervuiling was, maar zijn er steeds van uit gegaan dat die niet gevaarlijk was voor mensen.