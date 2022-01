De coronabarometer is er: zo zal hij werken en met deze (soepelere) maatregelen gaan we van start

Let wel: “De barometer zal geen automatische piloot zijn”, merkt premier De Croo er meteen bij op. “Het Overlegcomité zal bepalen in welke code we ons bevinden en de maatregelen vastleggen die horen bij die code.”

De politieke leiders zullen naast de ziekenhuiscijfers een bredere analyse blijven maken van de situatie. Zo zal bijvoorbeeld ook altijd gekeken worden naar het welzijn en de motivatie van de bevolking. We mogen ons niet blindstaren op de cijfers, want er wordt o.a. ook gekeken welke kant de cijfers opgaan.

"Vandaag zitten we bijvoorbeeld op intensieve zorg met een bezetting waarmee we in code oranje zouden zitten, terwijl we met de ziekenhuisopnames in code rood zouden zitten. Maar we zien dat de ziekenhuisopnames stijgen. Mochten ze dalen zouden we de situatie anders beoordelen", verklaarde premier De Croo.