Coronablog - Dag van de waarheid voor de barometer, amateurkunsten willen inconsequenties geschrapt zien

De Britse zangeres Adele heeft haar aankomende concertreeks in Las Vegas op het laatste moment afgezegd. Vandaag zou ze beginnen met haar shows, maar door het stijgende aantal coronabesmettingen in haar team is de show niet klaar geraakt.

"De helft van mijn team is ziek en het is onmogelijk om deze show door te laten gaan. Het spijt me zo ontzettend dat dit 'last minute' komt", zegt de zangeres op sociale media. Het was de eerste grote concertreeks van Adele sinds ze vorig jaar haar comeback maakte.