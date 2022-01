De Makro in Eke-Nazareth legt het werk neer: "Te hoge werkdruk"

Deze ochtend legden zo'n 250 werknemers het werk neer in de Makro in Eke-Nazareth. Ze zijn de hoge werkdruk meer dan beu: "Het is al een hele tijd aan de gang. Werknemers die het bedrijf verlaten worden niet vervangen door nieuwe werknemers met een vast contract, waardoor het werk terugvalt op de medewerkers die overblijven", zegt Leen Van Lierde van de liberale vakbond ACLVB.

Vast personeel dat de winkel verlaat, proberen ze te vervangen door tijdelijke en interimcontracten, maar die vacatures raken heel moeilijk ingevuld, volgens Van Lierde: "We vragen op korte termijn het engagement van de directie dat er terug arbeidscontracten voor onbepaalde duur worden aangeboden, zodat de werkdruk verlicht kan worden. Want enkel interims en contracten van tijdelijke duur, daar komen weinig sollicitanten op af."