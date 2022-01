Munzir en Mustafa uit Syrië, die wereldberoemd werden met foto van het jaar, krijgen nieuw leven in Italië

Hoe sneller Mustafa hulp kan krijgen, hoe beter. De jongen wordt dit jaar vijf en groeit volop. Artsen moeten zo snel mogelijk bekijken of er genoeg bot aanwezig is om te verlengen, om later een prothese aan te hechten.

Ook voor Munzir komt er hopelijk hulp, al is hij daar zelf helemaal niet mee bezig. Zijn aandacht gaat volledig naar zijn zoon. Munzir had na de aanslag in Syrië in Turkije een prothese gekregen. Maar die is in het aanhoudende oorlogsgeweld verloren gegaan. Nu beweegt hij zich voort op krukken. Als hij Mustafa moet dragen, steekt hij hem in een draagzak.