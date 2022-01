Wie niet digitaal bankiert, kan beroep doen op universele bankdienst: wat houdt dat precies in? En wat kost het?

Veel mensen bankieren met veel plezier digitaal. Maar een grote groep klanten is nog niet mee is met de digitale evolutie.

En van die mensen krijgt "De inspecteur" geregeld reacties, omdat ze het niet oké vinden dat hun bank hen de digitale richting uitduwt. Sommigen hebben schrik om verkeerde dingen te doen. "En waar moet je dan hulp zoeken als het fout gaat?" Anderen willen de overstap niet maken. "Er is zo veel fraude. Zolang ik in mijn bankkantoor betalingen kan doen, blijf ik dat doen."

60 manuele verrichtingen, 24 afhalingen bij je eigen bank

Om tegemoet te komen aan de vraag om traditioneel te kunnen bankieren, bestaat er sinds 1 januari 2022 een Universele Bankdienst (UBD). "Het gaat om een akkoord tussen de federale regering en Febelfin, de federatie van banken", zegt Isabelle Marchand van Febelfin bij De Inspecteur. "Het systeem laat toe om aan een redelijk tarief manuele verrichtingen te doen aan het loket. In het pakket zit een minimum aantal diensten inbegrepen."

De exacte inhoud van het pakket verschilt van bank tot bank, maar er zijn wel minimumvereisten. "Je moet minstens 60 manuele verrichtingen per jaar kunnen doen. Denk daarbij aan papieren overschrijvingen afgeven aan het bankkantoor en geld afhalen aan het loket. De dienst bevat ook een debetkaart. En je moet daarnaast minstens 24 geldafhalingen kunnen doen aan de geldautomaat van je eigen bank."

Banken kunnen extra diensten toevoegen

De UBD heeft dus minimumvereisten, maar een bank kan er altijd voor kiezen om meer diensten aan te bieden. "Het aantal manuele verrichtingen kan bijvoorbeeld opgetrokken worden", vertelt Marchand.

Veel banken hebben bijvoorbeeld geen automaat meer waar je rekeninguittreksels kunt afdrukken. De UBD kan dan handig zijn volgens Marchand. "Je kunt de rekeninguittreksels elke maand afhalen aan het loket als de bank die dienst aanbiedt. Je kunt ook vragen om die maandelijks op te sturen. Houd dan wel rekening met eventuele verzendingskosten. Ook de tarieven daarvan zijn vastgelegd in het akkoord van de UBD."

Op de website van Febelfin staat de tarieflijst van de 13 Belgische banken die de UBD aanbieden. Je ziet ook wat elke vorm van dienstverlening kost. "De prijzen kunnen veranderen maar het mag nooit meer zijn dan die 60 euro per jaar", vertelt Marchand.

60 euro per jaar of minder

Consumentenorganisatie Test Aankoop heeft de UBD in detail bekeken. De organisatie wijst erop dat 60 euro per jaar een redelijke prijs lijkt maar dat er veel banken zijn die voor minder dan 60 euro een product aanbieden dat geschikt is voor niet-digitale klanten. Marchand: "Die 60 euro is het maximumtarief dat een niet-digitale dienstverlening mag kosten."

Je kan extra diensten bij kopen

In het pakket zitten dus 60 manuele verrichtingen per jaar en 24 geldafhalingen bij je eigen bank. Is dat wel genoeg? Volgens Febelfin alvast wel. "Het gemiddeld aantal geldafhalingen per jaar ligt lager dan 24. Dat zou dus moeten volstaan", vertelt Marchand.

De Inspecteur wil weten of je nog extra diensten kan bijkopen. "Dat is inderdaad zo voorzien in het akkoord", vertelt Marchand. "Als je het aantal manuele verrichtingen overschrijdt, dan is de prijs per bijkomende verrichting maximaal 1 euro."

Er doen in ons land in totaal 13 banken mee met de UBD. Op de website van Febelfin kan je zien welke banken meedoen. Je vindt er ook meer informatie over de dienst.