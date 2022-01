Hogeschool Vives voorziet digitale examens voor studenten die in quarantaine zitten

Heel wat studenten raken in deze periode besmet met corona of moeten in quarantaine. Vervelend, nu er net volop examens zijn. Wie een examen mist, moet dat in de meeste hogescholen en universiteiten inhalen tijdens de lesvrije week of zelfs in het tweede semester.

Bij Vives in Kortrijk, Roeselare en Brugge kan het digitaal. Directeur onderwijsbeleid Patricia Weerniers: "Als de student een week in quarantaine zit, dan kan hij in die tijd 3 of 4 van zijn examens missen. Bovendien is een student in quarantaine niet altijd ziek. Die wil misschien zijn examen graag afleggen. Onze docenten hebben een inspanning geleverd om voor alle examens een digitaal alternatief te voorzien."

Ook omgekeerd gebeurt het, de docent die in quarantaine moet. Ook dan kan het examen gewoon doorgaan. Volgens Vives zijn de digitale alternatieven de oplossing om het examenrooster toch staande te houden.