Getuigen bij trouw in Gent verkleed als dino's: "Instant sfeer in de trouwzaal"

Even zag het ernaar uit dat het grappige tafereel er niet zou komen. Kaat en Tom wilden zeker zijn dat alle moeite niet voor niets zou zijn en contacteerden daarom op voorhand de stad. "We hebben eerst enkele mails gestuurd naar de stadambtenaar, maar kregen daar geen antwoord op", legt Tom uit. "We hebben dan gebeld en na kwamen uiteindelijk bij het kabinet van de schepen terecht." Die stemde in met de niet-alledaagse vraag. "De schepen heeft het zelfs meegenomen in haar tekst," lacht Kaat. "Ze vermoedde dat het de eerste en de laatste keer was dat er een dino voor haar stond in het stadhuis."

Het trouwfeest komt er pas later aan. Maar de toon is nu al gezet. "We hebben dan ook maar een dino op onze trouwkaartjes gezet", lacht het koppel. "En eerlijk, we verwachten wel dat er tijdens het feest nog wel een paar dinosaurussen zullen rondlopen."