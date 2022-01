Duiven in Zele definitief aan de pil: "Al 44 procent minder duiven na proefproject"

Het proefproject om de duivenpopulatie te verminderen in Zele wordt uitgebreid wegens succes, dat meldt de gemeente. In 2020 startte Zele met een proefproject om de duivenpil rond te strooien op 2 locaties. Ze riepen daarbij de hulp in van de dierenartsen "Vets For City Pigeons" om de duivenpopulatie tot een gezond aantal te verkrijgen.

Bij het begin van het project zaten er gemiddeld 151 in het centrum. Volgens Thomas Bauwens, schepen van Dierenwelzijn (CD&V) mag de gemeente na 2 jaar blij zijn met de resultaten die werden geboekt: "Nu blijkt de duivenpopulatie met 44 procent gereduceerd is op de 2 locaties waarop we gestart zijn. Binnenkort gaan we de gemeente screenen om het project verder uit te werken. Op die manier kunnen we de populatie van de stadsduiven verminderen over het hele grondgebied van Zele."