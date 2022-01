Feestzalen willen weer kleinere feesten organiseren: "Volgens dezelfde regels als de horeca"

Vandaag beslist het Overlegcomité of de coronamaatregelen versoepeld worden of niet. Uitbaters van feestzalen hopen alvast dat ze weer feesten mogen organiseren, want momenteel worden ze daarin nog beperkt. "We worden al 2 jaar gedwongen om creatief om te gaan met de regels. Trouwfeesten en rouwtafels mogen nog wel doorgaan, maar daar maken we geen grote winst op. Niemand wil in deze omstandigheden trouwfeesten organiseren", zegt zaakvoerder Bruun Van Dyck van feestzaal De Casteleer in Kasterlee.