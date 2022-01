Gitaarleraar Carlo trots op Meskerem Mees: "Ze blijft met de voetjes op de grond, daar ben ik blij om"

Ondertussen is ze gegroeid tot een sterke muzikante. Dat werd nogmaals bewezen met de award. Maar was ze ook een goeie studente? "Ze had een periode dat ze nogal zoekende was. Ze wist niet goed wat ze wou, ze wist vooral wat ze niet wou doen", zegt Carlo. "Als gitaarleraar ben ik zowat verplicht om alle muziekstijlen en verschillende klassieke gitaarstukken aan te bieden, sommige liggen je nu eenmaal beter dan andere. Als ze het niet graag hoorde, ja, dan liet ze het zo een beetje hangen. Maar als ze iets écht graag hoorde, dan was ze daar ook heel snel mee weg. Los daarvan was ze echt een hele aangename leerling om les aan te geven."