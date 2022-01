Halverwege de examenperiode aan de UGent: "5 tot 10 procent van de studenten doet niet mee door corona"

Enkele duizenden studenten aan de UGent zullen een inhaalexamen moeten afleggen in februari, dat laat de universiteit weten. "Voorlopig komt 5 tot 10 procent niet opdagen voor het examen, dat is ongeveer dubbel zoveel als andere jaren", zegt woordvoerder Stefanie Lenoir. "Er zit natuurlijk heel veel variatie op de verschillende opleidingen en zeker ook tussen de vakken. We hebben een grote studentenpopulatie, dus automatisch komen we aan een groot aantal uit. We hadden het zelf eigenlijk erger verwacht, maar we zijn nog maar in de helft, volgende week kan het volledig anders zijn."

Voor de examens die voorzien waren in de laatste examenweek, worden er nog inhaalexamens voorzien tot eind februari. Dat is de eerste lesweek van het tweede semester. "De lesvrije week wordt maximaal vrijgehouden, zowel voor studenten als voor het personeel is een kleine adempauze welkom", aldus Lenoir.