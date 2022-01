Horeca scoort in Hasselt: vorig jaar 28 nieuwe cafés en restaurants

Volgens uitbater Benny Bijloos van Grand Café Drugstore op de Grote Markt in Hasselt zijn megazaken de toekomst van de horeca in de stad. “Er zijn heel veel mooie megazaken. Mensen zitten liever op een groot terras waar ze veel ander volk kunnen zien.” Bijloos is erg tevreden over de omzet in zijn zaak. “Corona is al heel lang vergeten, want we zijn al 8 maanden opnieuw open. En de klanten komen vanuit heel België. Hasselt is een van de mooiste horecasteden van België geworden, denk ik. Dat is een pluspunt en een aantrekkingskracht.”