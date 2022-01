Huiszoeking in federaal parlement in onderzoek naar moord op Congolese premier Lumumba

Dat onderzoek loopt intussen nog steeds, ook al zijn acht van de tien personen tegen wie de familie Lumumba klacht had ingediend, intussen overleden. Op bevel van de onderzoeksrechter die het dossier leidt, zijn nu afgelopen dinsdag huiszoekingen uitgevoerd in het federaal parlement. Daarbij zijn een aantal documenten van de parlementaire commissie Lumumba in beslag genomen, zo bevestigt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket.

"Het gaat om zo'n 200 mappen", aldus de woordvoerder. "De kamer van inbeschuldigingstelling moet nu oordelen of het gerecht kennis kan nemen van de processen-verbaal van de getuigenissen die toen achter gesloten deuren zijn afgelegd. Intussen zijn die documenten verzegeld en in een van de zalen van het parlement gelegd. Dat alles is in goede verstandhouding gebeurd met de diensten van het parlement."