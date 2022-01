Huizen Dampoortwijk barsten en zakken weg door wegenwerken

"De wijk met onder meer de Spitaalpoortstraat en de Serafijnstraat is in de jaren 50 gebouwd op veengrond", legt buurtbewoner Maarten Bullyck uit. "Immens veel water is bij het begin van de werken in de Serafijnstraat weggepompt, en daardoor zijn een aantal huizen beginnen te zaken. Een groot deel van de andere woningen liep scheuren op aan zowel de buitengevel als vanbinnen."

Heel wat gedupeerden proberen nu via de verzekering de schade vergoed te krijgen en vragen ook bij de stad en watermaatschappij Farys welke mogelijkheden tot compensatier er zijn. "Maar vaak duurt het enorm lang vooraleer we een antwoord krijgen op onze vragen. De aannemer probeert dan ook alles om de schuld van zich af te schuiven, door te stellen dat er al scheuren aanwezig waren of dat het komt door de slechte fundering. Heel wat mensen weten ook niet hoe ze een schadeclaim moeten indienen tegen zulke grote spelers als een stad", stelt Bullyck.