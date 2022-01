Ierland gooit de samenleving weer helemaal open, zij het (nog even) met mondmaskers

Buitenlanders die nu dachten om zich in Ierland in het rijk der vrijheid te storten, moeten toch nog even opletten. Zij zullen nog altijd een vaccinatiebewijs of een negatieve test moeten voorleggen. Ook het Passenger Location Form, waarin ze hun recente reisgeschiedenis moeten vermelden, blijft voor buitenlanders verplicht.

Voor het buitenland wordt de Ierse aanpak een interessant experiment. In zekere zin laat Ierland het virus nu los. Enkel de mondmaskers moeten voorlopig nog een bijkomende bescherming bieden, bovenop de vaccinaties. Hoe dat zal uitpakken, is nog onzeker, maar ongetwijfeld worden er de komende dagen in de Ierse pubs heel wat Irish pints op geklonken.