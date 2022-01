BEKIJK - "In Marokko verdien ik 10 euro per week, hier 50 euro per dag": op stap met minderjarige vreemdelingen in Brussel

Ze zijn naar schatting met 200 à 250: minderjarige vreemdelingen die zonder hun ouders naar België komen. Ze leven vaak op straat tussen andere daklozen of in kraakpanden, zoals in de buurt van het Zuidstation in Brussel. Het zijn meestal jongens van Maghrebijnse afkomst, soms zijn ze nog maar 9 jaar. Een moeilijk te bereiken groep, zowel voor hulpverleners als voor journalisten. Toch kon reporter en fotograaf Yassine Attari voor VRT NWS met enkelen van hen spreken. Bekijk hun verhaal in bovenstaande video.