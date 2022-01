Energieprijzen swingen de pan uit: is het dan nog interessant om een elektrische auto te kopen?

De verkoop van elektrische auto's stijgt nog altijd niet exponentieel. "Vooral bedrijven springen mee op de kar maar particulieren zijn nog niet overtuigd", vertelt Verhelle.

Hij haalt er cijfers bij. "Op dit moment is zo’n 3 à 4 procent van het totale wagenpark elektrisch. Zo'n 10 procent van de nieuwe auto's die verkocht worden, zijn volledig elektrisch. Er worden nog altijd veel hybride auto's verkocht. Dat geeft kopers rust: als de batterij plat is, kan je terugvallen op benzine." Verhelle is niet echt fan van hybride rijden. "Dat is eigenlijk een zot idee. Je rijdt rond met twee motoren."

De dure aankoopprijs is een factor waarom veel mensen geen elektrische auto kopen. Maar angst speelt volgens Verhelle ook een grote rol. "Mensen zijn bang dat ze niet meer overal zullen geraken met een elektrische auto. Daar bestaat een term voor: Range Anxiety." Verhelle vindt die angst onterecht. "We rijden gemiddeld 50 kilometer per dag. Maar in ons hoofd willen we elke dag naar de Côte d’Azur kunnen rijden."