John de Mol na kritiek op reactie: "Volledig onbedoeld de indruk gewekt de schuld bij de vrouwen neer te leggen"

De Nederlandse mediamagnaat John de Mol heeft gereageerd op de kritiek die hij kreeg na zijn interview in de reportage van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag in "The voice of Holland". Hij zegt dat hij zich rot geschrokken is van alle reacties en dat hij is gaan praten met de vrouwen in zijn bedrijf. "Ik heb volledig onbedoeld de indruk gewekt de schuld bij de vrouwen neer te leggen." Hij belooft iets aan de cultuur in zijn bedrijf te veranderen.