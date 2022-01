Rusland en VS blijven op pad van dialoog over crisis aan Oekraïense grens na "open en zinvol" topoverleg 

Rusland en het Westen zullen ook de komende weken in dialoog blijven gaan over de situatie aan de Oekraïense grens en het veiligheidsvraagstuk in Europa. Een gesprek tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Amerikaanse collega Blinken was "open en zinvol", bevestigden beiden achteraf. De VS zal volgende week ook schriftelijk antwoorden op een aantal veiligheidseisen die Rusland eerder had gesteld.