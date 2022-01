Lichtspektakel aan het kasteel van Groot-Bijgaarden

Lichtspekatels zitten in de lift. Denk maar aan de Winterfloridylle in Meise en het lichtspel op de Grote Markt in Tienen. Het is buiten, het is coronaveilig en past in deze grijze donkere maanden. Vandaag opent een nieuw lichtspektakel aan het 12de eeuwse kasteel van Groot-Bijgaarden.