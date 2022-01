260 ton afval uit de Maas gehaald sinds 2018: "Consument en producent moeten gedrag aanpassen" 

LIVES, voluit Litter Free Rivers and Streams, dus Afvalvrije Rivieren en Stromen, is een project dat bestaat uit organisaties en overheidsorganen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Het richt zich sinds 2018 op afvalbestrijding van de Maas in de hele Euregio Maas-Rijn, en zoekt manieren om het afval uit het water te halen én te houden.

De Nederlands-Limburgse Sylvia Spierts-Brouwer is projectleider van LIVES. Ze heeft onder andere onderzocht hoe de rommel die in het water terecht komt, er weer uit kan. "Zo hebben we in de Jeker, bij Maastricht en de Bosbeek in Maaseik en een aantal andere rivieren drijfbalken en andere vuilvangers gelegd. Zo proberen we te voorkomen dat het afval in het water kan doordrijven richting de Maas. Die blijken succesvol te zijn, als ze goed in de gaten worden gehouden. Zo lopen ze als het ware niet over."