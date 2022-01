Zanger Meat Loaf (74) is overleden, bekend van de hits "Paradise by the dashboard light" en "I'd do anything for love" 

Meat Leaf (of vertaald: gehaktbrood) is uiteraard niet de echte naam van de artiest. De Grammy-winnaar werd geboren als Marvin Lee Aday. Hij scoorde eind jaren 70 een klassieker met "Paradise by the dashboard light", een uptempo-rockduet met Ellen Foley.



Het bleef niet bij die ene hit, later volgden nog "You took the words right out of my mouth (hot Summer night)" uit 1977 en "I’d do anything for love (but I won’t do that)" uit 1993.



Luister hier naar "Paradise by the dashboard light", het nummer dat vaak haasje-over doet in de top van heel wat eindejaarslijsten: