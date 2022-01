Mechelen zoekt uitbater voor eerste stadsboerderij: "Circulair project op dak van oude Portierswoning"

In Mechelen worden de gebouwen in de Moensstraat binnenkort omgevormd tot een nieuw, duurzaam project. Tot twee jaar geleden was de stadsbibliotheek daar gevestigd. "We wisten dat de bibliotheek leeg kwam te staan, dus we zagen een kans om een woonproject te ontwikkelen dat niet alleen op vlak van architectuur een meerwaarde is in de stad, maar dat ook een pilootproject kan zijn in Vlaanderen op vlak van circulair bouwen", zegt schepen van Stadsontwikkeling, Greet Geypen (Open VLD).