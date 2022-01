Meer dan 100 doden en gewonden door Saoedische luchtaanvallen in Jemen

Ook volgens Artsen zonder Grenzen was het een vernietigende en moordende luchtaanval. De hulporganisatie maakt melding van "200 gewonden" en zegt dat het ziekenhuis de toevloed niet aan kan.

Bij een ander bombardement op de havenstad Hodeida, ook in Houthi-gebied, is het staatsbedrijf TeleYemen geraakt dat het internet controleert. Het internet is daarbij over het hele land uitgevallen. Ook bij die aanval zijn volgens het Houthi-nieuwskanaal Al-Masirah doden en gewonden gevallen, al is niet duidelijk hoeveel precies. De hulporganisatie Save the Children zegt dat er drie kinderen zijn gedood, die op een nabijgelegen voetbalveld aan het spelen waren.