Nieuw onderzoek bevestigt: aantal insecten in Limburgse heide daalt dramatisch

Uit cijfers van de vrijwiligers van Likona, de Limburgse koepel voor natuuronderzoek, bleek in 2019 al dat er een sterke terugval was van de insecten in de Limburgse heidegebieden. Nu heeft bioloog Sam Bielen dat specifiek onderzocht voor de Teut-Ten Haagdoornheide. Hij vergeleek zijn eigen vaststellingen met cijfers van een adviesbureau, van 20 jaar eerder. En zijn vermoeden werd bevestigd. "Bij de spinnen zijn de aantallen met 34 procent afgenomen en bij de loopkevers gaat het zelfs om 75 procent."

Er zijn meerdere oorzaken, zegt Bielen. "De klimaatverandering zorgt voor lange droge periodes en zomers met hoge temperaturen. Maar ook luchtvervuiling speelt een rol. Door een hogere uitstoot van stikstof gaan grassen beter groeien en die grassen verdringen de heide." En dat is niet alles. Ook de versnippering van de heide in Vlaanderen speelt een rol. "Als een soort uitsterft op de Teut, dan is de kans klein dat die soort terugkomt vanuit een ander gebied en zich daar opnieuw kan vestigen. Daarvoor zijn goede natuurverbindingen nodig, zoals een ecoduct."