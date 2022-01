Britse premier Johnson heeft zwaarste week uit politieke carrière achter de rug (maar onderschat hem niet)

Het parlementaire debat is in het Verenigd Koninkrijk een amusant stuk theater. Het is een verbaal steekspel waar het liefst niet te veel over inhoud wordt gediscussieerd, maar vooral op de man of de vrouw wordt gespeeld, bij voorkeur onder de gordel. Regering en oppositie kijken elkaar in het wit van de ogen en dan komt het erop aan de tegenstrever af te maken. In tijden van oorlog en liefde is alles toegelaten. En het Britse Lagerhuis verkeert permanent in een staat van oorlog. Johnson speelt zijn rol daarin vlekkeloos.