Ook in Keerbergen houden ze mogelijk witte mars voor Dean: "Voor mensen die niet naar Brussel kunnen gaan"

Begine is zwaar geraakt door wat gebeurd is met Dean. "Ik kan dat zelfs niet onder woorden brengen. het is onbegrijpelijk. Mensen worden er boos van en dat mag wel eens geuit worden. We mogen boos worden om wat er hier gebeurd is", vindt Begine. "Ik wil niet met de vinger wijzen, maar dit had misschien voorkomen kunnen worden. Je voelt je machteloos. Als moeder moet ik er niet aan denken dat dit met mijn kinderen zou gebeuren."



Intussen hebben zowat 70 mensen op Facebook laten weten dat ze de oproep voor een witte mars in Keerbergen van Begine steunen. "Er zijn nog geen concrete plannen voor de mars op 13 februari. Mensen die mee willen helpen aan de organisatie kunnen dat laten weten in de Facebookgroep van Keerbergen"