Oom en jeugdtrainer Walter Dingemans over voetbalpensioen Thomas Vermaelen: "Trots op zijn carrière"

"Ik heb net zoals de meeste mensen het nieuws vanmorgen vernomen", zegt Walter Dingemans bij Radio 2 Antwerpen. "Ook ik was verrast, want ik dacht dat hij nog zeker het WK in Qatar wou meemaken. Intussen hebben we al wat berichten naar elkaar gestuurd. Ik heb hem veel succes gewenst met zijn nieuwe job."

Als oom heeft Dingemans de carrière van Vermaelen al van het prille begin kunnen opvolgen. "Dat hij veel talent had, was al snel duidelijk. Maar dan is het natuurlijk nog altijd afwachten of hij ook effectief de top behaalt."