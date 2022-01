Politie pakt brandstichter in Berlaar-Heikant op: een jonge tiener uit de gemeente zelf

"Er was meteen een vermoeden dat het om brandstichting ging," zegt Kristof Aerts van het parket, "door speurwerk van de plaatselijke recherche kwamen ze de dader al snel op het spoor. Het gaat om een minderjarige uit de gemeente zelf. Hij is verhoord, en mag voorlopig beschikken. Maar het onderzoek gaat verder, en als het dossier volledig is, zullen we een gepast gevolg geven aan zijn daden."