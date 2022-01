Politie start onderzoek naar dader(s) van aanval met brandbom in Koersel

Woensdagavond werd er een brandbom gegooid tegen de gevel van een huis aan de Meeuwenstraat in Koersel. Die brandbom was gevuld met een brandbare vloeistof. Daardoor ontstond er een kleine brand. De eigenaar van het huis kon het vuur zelf blussen en de schade bleef beperkt. De politie start nu een onderzoek om de dader of daders op te sporen.