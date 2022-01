Populaire freestylers leren kwetsbare kinderen trucjes met de bal na school: “Iedereen heeft recht op sport en beweging!”

"Abel en Younes hebben ons vandaag basistechnieken geleerd”, vertelt Azad. “ Zoals de bal achterop de nek stilhouden, en dan wandelen tot aan de lijn. Als we veel oefenen worden we later misschien even goed als hen."

“Het is heel plezierig”, lacht Liyana. “En we bewijzen hier dat meisjes ook heel goed kunnen voetballen. We hebben ook panna gespeeld, een sport waarbij je de bal door de benen van de tegenstander moet spelen. Meisjes winnen even vaak!”