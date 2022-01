Renovatie Oost-Vlaamse politieschool uitgesteld wegens PFOS-vervuiling

De provincie ging normaal dit jaar starten met de nieuwbouw van de Oost-Vlaamse politie- en brandweeropleidingen PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden), tot het moment dat PFAS in de actualiteit kwam. "In juni vorig jaar hebben we onmiddellijk stalen afgenomen, die waren niet dramatisch of problematisch", zegt gedupteerde Kurt Moens (N-VA). "Maar we willen wel graag duidelijkheid hoe we verder moeten werken, zeker wat betreft de sanering. Hierdoor loopt er nu een beschrijvend bodemonderzoek om de exacte omvang in kaart te brengen."

De activiteiten op de brandweer- en politieschool lopen gewoon door. De eerste stalen duiden dat er geen gevaar is waar de opleidingen worden gegeven. Dat komt omdat het in industriegebied ligt, ver van de woonzones. Alleen de toekomstplannen zijn even on hold gezet. Hoelang de werken zullen stilliggen, is nog niet duidelijk. "Het is koffiedik kijken", zegt gedupteerde Moens. "Er is geen enkele regelgeving over hoe met zo'n situatie omgegaan moet worden. De sanering zelf zal nu ook heel wat meer kosten, daar houden wij rekening mee."