Singer-songwriter Katia Salemi gooit roer om en gaat voor diploma onderwijs: "Een volle klas of dikke hit? Allebei!" 

Ondertussen woont de oorspronkelijk Genkse net over de Belgische grens in Thorn, maar ze studeert wel aan de PXL Hogeschool in Hasselt. "Ik wist in het begin echt niet waar ik me aan moest verwachten, zo op de schoolbanken zitten en studeren, dat was wel al even geleden", lacht Salemi. Ze haalde eerder al diploma’s aan de Antwerpse rockacademie en aan het Conservatorium in Maastricht. “Dit is misschien anders dan op een podium staan, maar ik deed het nooit om beroemd te worden. De erkenning die ik krijg als leerkracht is ook heel belangrijk voor mij.”