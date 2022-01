Sint Jozef-Instituut in Genk moet week sluiten door te veel afwezigen

Het Sint Jozef-Instituut van Bokrijk (Genk) schakelt vanaf maandag een week lang over op afstandsonderwijs. Door het grote aantal leerlingen dat in quarantaine zit en de afwezigheden bij leerkrachten, is de school genoodzaakt een volwaardige isolatie van 7 dagen in te plannen voor de 940 leerlingen en 90 leerkrachten.