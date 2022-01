Temse wil aantal openbare vuilnisbakken bijna halveren: "Mensen dumpen er huishoudelijk afval"

In Temse zullen het aantal openbare vuilnisbakken drastisch minderen. Van de 265 vuilnisbakken blijven er binnenkort maar 154 over. Er werd een evaluatie gemaakt van het gebruik ervan, daaruit bleek dat er enorm veel huishoudelijk afval in te vinden was. "Dat kan niet de bedoeling zijn", zegt schepen Hugo Maes (CD&V). Vooral in de woonwijken worden de vuilnisbakken weggehaald omdat er misbruik van gemaakt wordt.

"Op plaatsen waar er te veel vuilnisbakken staan zullen we er weghalen en hondenpoepbuizen in de plaats zetten. Nu hadden we al 14 buizen, er komen er nog 5 bij in de woonwijken", legt schepen Maes uit. "Op de speelpleintjes blijven de vuilnisbakken wel staan; de snoeppapiertjes van de kinderen mogen natuurlijk niet op de grond belanden. Er komen ook grotere vuilbakken zodat ze een langere periode kunnen blijven staan", zegt schepen Maes.