Theaterbende PROT in Poperinge hoopt op versoepeling van absurde  maatregelen voor cultuursector

"Maar in die periode is de situatie om de 3 dagen veranderd. Eerst mochten we repeteren, dan ging onze sector plots volledig dicht. En enkele dagen later, na de uitspraak van de Raad van State mocht het plots weer wel. Maar toen bleek er toch één rare uitzondering te zijn. Repeteren mag niet in een zaal, maar bij mensen thuis mag het in principe wel."