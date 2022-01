Comeback van "Rosa & Modest" in theater definitief geschrapt: "Heel jammer, maar momentum is voorbij"

Intussen is het al van begin de jaren 2000 geleden dat de typetjes Rosa Vermeulen en haar zoon Modest (gespeeld door Kurt Defrancq red.) uit Erpe-Mere nog op televisie te zien waren. De theatershow zou in april 2020 in première gaan, één maand na het uitbreken van de pandemie. "Maar de theatershow komt er ook later niet meer. We hebben nog even getwijfeld, maar intussen zijn we weer een paar jaar verder en is dat momentum gewoon voorbij. Het is ook niet zonder risico om het opnieuw te proberen", vindt de West-Vlaamse acteur die tegenwoordig in het Antwerpse Putte woont. "De aanleiding was ook de 90ste verjaardag van Rosa. Intussen is ze al 93 jaar en misschien wel al gecremeerd, ik weet het niet." (lacht)

De geestelijke vader vindt het erg jammer dat hij Vlaanderens bekendste bejaarde vrouw niet meer op het toneel zal brengen. "Zeker omdat het echt een leuk scenario was. Maar ook de gasten die we hadden gestrikt om mee te doen konden intussen niet meer. Dus dit keer komt er van uitstel ook afstel", besluit hij. (lees verder onder het geluidsfragment)