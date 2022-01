Spiritueel leider Thich Nhat Hanh overleden (95), vader van de mindfulness 

Westerse artsen hebben de vertaalslag gemaakt van oost naar west, en dat is vruchtbaar gebleken. Mindfulnesstrainingen schoten als paddenstoelen uit de grond, met af en toe ook best wel wat kaf tussen het koren. “Het heeft te maken met het besef dat we al heel lang bezig zijn met voor ons lichaam te zorgen, maar niet voor onze geest,” merkt Marleen Van den Bosch op. “Ik hoop dat er een toenemend inzicht is dat we dat moeten doen. Zonder wierook en zweverigheid. De zorg voor onze “mind” is even belangrijk als sporten.”

Karin Coolsaet beaamt: “Als je kijkt naar het aantal depressies en psychische problemen, dan is mindfulness een heel belangrijke tool geworden in de behandeling. Het is een goede zaak voor de wereld dat dit bekend en toepasbaar is in onze seculiere wereld.”